就算普爾17日攻下勇士全隊最高29分，可惜勇士還是抵擋不了七六人明星中鋒恩比德，靠著恩比德貢獻34分、13籃板、4助攻、4抄截與2火鍋的全能表現，「大鬍子」哈登也拿27分、9助攻與5籃板，七六人終場118比106擊退勇士，除摘4連勝，也送勇士3連敗。

儘管柯瑞期待可以頂上他得分位置的普爾，今天上半場表現平平，投8中3、攻下8分，反而是迪文森佐首節大爆發，單節轟進5顆三分球，幫助勇士很快搶得領先，但七六人也靠哈登與恩比德半場各拿17分追上，打完上半場，勇士57比55領先。

普爾雖在第3節找回手感、獨拿15分，可惜勇士完全擋不住恩比德的猛攻，也讓七六人打完前3節，反以88比81領先，勇士雖在末節全力反撲，他們卻還是沒有辦法守住恩比德、哈登、梅爾頓等人火力，最後無奈仍以12分之差宣告落敗。

七六人除了恩比德與哈登，梅爾頓也拿17分、9籃板及7助攻的接近大三元數據，米爾頓與尼恩各有11分；勇士得分次高的是迪文森佐的17分，但他從首節過後僅拿2分，盧尼14分、11籃板及9助攻，克雷湯普生雖有12分，全場卻是投17中4的冰冷手感。