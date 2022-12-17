台北市長柯文哲（右）17日出席興國公園全齡幸福成果發表會，親自在公園種下咖啡樹。（趙雙傑攝）

台北市長柯文哲（見圖）17日出席興國公園全齡幸福成果發表會，巡視公園內設施。（趙雙傑攝）

民眾黨新竹市長當選人高虹安被檢方列貪汙罪偵字案被告，以60萬元交保。台北市長柯文哲今（17）日受訪時認為，這件事動作太大，違反一般老百姓的常識，民進黨要想想看，為什麼在北台灣選到全軍覆沒！

柯文哲今受訪時被問道，他在新加坡時是否持續關心高虹安案偵辦進度？會不會擔心衝擊到2024總統選舉？

柯文哲回應，現在資訊發達，沿路有在看。衝擊是另外一回事，但做什麼事情要中庸正道、符合比例原則。民進黨要想想看，為什麼在北台灣選到全軍覆沒？一個很大理由就是「打過頭」，選舉過程當中不覺得打過頭？違反比例原則，打到老百姓在想「這是在幹什麼？」到現在為止動作太大。

柯文哲直言，「我不太願意去批評司法，我還是希望司法是國家最後一道防線，是可以被人民信任的，當然到現在為止還沒有達到這標準，但還是希望能夠進步。」

柯文哲認為，這件事違反一般老百姓的常識，「我到現在為止不知道發生什麼事，是在幹什麼？看不懂」。

有沒有和高虹安通電話或關心一下？柯文哲回答說，關心是一定會，有發個Line，跟她說加油，但不想在這時候給她製造壓力。