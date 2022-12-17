國民黨台北市議員徐巧芯日前喊出「世代交替」，獲得黨內青年世代讚聲，引發政壇熱議。議會同僚游淑慧表示，近期有「有黨內人士」放話，痛批本屆選舉被保障不用初選的議員們，想去挑戰立委是「不講道義」、「十分可笑」，此話讓她不禁感嘆：「匿名放話傷害同志的老把戲，還要玩多久？」大批網友也對藍營的「匿名放話文化」相當不以為然，紛紛直呼「又來了」。

游淑慧昨（16）日在臉書發文表示，近期有黨內人士怒批，喊「世代交替」的議員，本屆選舉都被保障不用初選，現在卻反要去爭立委初選，更爆料北市8立委選區，除大同、士林區以外，其它7區都有現任國民黨議員要挑戰立委，根本不講道義、十分可笑。

對此，游淑慧悲傷表示：「匿名放話傷害同志的老把戲，還要玩多久？」質疑其實就一個表態參加初選而已，有什麼好吵、好怕的？有什麼好變議題的？游強調，「有實力贏初選，才有實力贏大選」，若徐巧芯民意基礎不夠，也會被自然淘汰，且如果連嗆聲都只敢「畏首畏尾」的匿名，有什麼資格講「武德」二字？

這篇文章獲得超過3000個讚、破300則留言，迴響熱烈。網友紛紛表示：「又來了」、「國民黨這些老人又來了」、「可見這群老人們有多怕」、「國民黨的老人在立委這一層級永遠不懂的12個字：主動讓賢、華麗轉身、留下口碑！」「不需世代交替而是經驗傳承，屆齡退休、優良循環、回應社會、天經地義」、「國民黨選後爭權爛戲演不膩嗎？選民下架自私政客不分顏色！」