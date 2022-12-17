台酒今年的盈餘目標可以達陣，但是還未考量今年配合政策等不利因素，台酒今年年終獎金將爭取最高額獎金，據了解，去年的年終獎金為4.4個月。

台酒今年面臨許多挑戰，包含面臨疫情和成本壓力，台啤主要通路熱炒店業績也不盡理想，以往一個晚上翻桌率可以達到3輪，現在民眾信心尚未恢復，頂多只有1、2輪。

即便如此，立法院通過的年度預算稅前盈餘要達71.24億元，台酒董事長丁彥哲表示，今年可以達標，達標的話考成獎金和績效獎金，員工年終起碼3.2個月以上。

台酒身為國營事業，配合政策而形成不利因素，台酒也將向主管機關爭取調整，所以目前台酒年終獎金還未定，不過丁彥哲表示，會盡量爭取最高額的獎金，據了解台酒去年年終獎金為4.4個月。

近期，台酒的高粱、啤酒因為補件而遭中國大陸禁止進口，台酒表示，2021年外銷金額大約4.2億元，其中銷往大陸大約1億元，占海外市場25％；今年至目前為止，外銷約3.2億元，銷往大陸僅4700萬元，占比僅剩下16％。

台酒董事長丁彥哲表示，還是會繼續爭取大陸市場，對方要求補件，台酒仍會補件，但是前提在於「不影響國格」之下。