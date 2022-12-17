新竹市長當選人、民眾黨立委高虹安涉嫌詐領國會助理費案延燒，檢調人員日前大動作在立法院會期間進入高虹安辦公室搜索，讓外界傳出政治迫害的質疑，對此民眾黨主席、台北市長柯文哲17日表示，選舉過程當中打過頭，違反比例原則，打到百姓都覺得說你在幹什麼，民進黨到現在為止都動作太大。柯也呼籲司法應該是國家的最後一道防線，是可以被人民信任的，當然到現在為止還沒有達到這個標準。

柯文哲今上午出席興國公園全齡幸福成果發表會，會中受訪談起自己在新加坡參訪，高虹安卻遭檢調偵訊一整夜，柯表示，社群媒體很發達，用line就可以把資料一直送來，因此在新加坡沿路都在看。自己也有傳訊息給高虹安關心，也不想在這個時候去給她製造壓力，只能說加油。

柯說，衝不衝擊2024總統選舉是另外一回事，但事情應符合中庸正道、比例原則，也許民進黨可以想想看，為什麼在北台灣會選到全軍覆沒？一個很大的理由就是打過頭了，違反比例原則，打到百姓都覺得在幹什麼。「不過我覺得到現在為止都動作太大。」

媒體問及是否會覺得是司法迫害，柯表示不太願意去批評司法，還是希望司法是國家的最後一道防線，是可以被人民信任的，到現在為止沒有達到這個標準，希望能夠進步。柯也痛批，民進黨用盡全力狂打高虹安，真的違反一般老百姓的常識，「奇怪這是在幹什麼，我看不懂。」