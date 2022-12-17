74歲的楊姓老翁14日向警方報警稱自己家中「被搶劫」，鳳山分局員警趕忙到場，楊翁才慌張地說自己其實是接到詐騙集團電話，但因為太著急了，才會口誤成被搶劫，警方在場了解時，詐騙集團又來電，警方立刻表明身分，詐騙集團自知無趣便索性掛斷電話，及時阻止了一場詐騙。

警方接獲楊翁來電，楊翁稱自己家中被搶劫了，警方一聽火速趕往現場，楊翁才向警方解釋，自己接到一通電話，對方說自己是「台北長庚醫院」，院內有一位女子冒用楊翁身分資料申請補助款項，而補助款項也被女孩已經領走。

但詐騙集團也不是省油的燈，為了讓楊翁放心，還要求楊翁打給台北偵查隊報案電話，並將假的報案電話告訴楊翁，接著告知楊翁要先退回女子領取的補助款金額，才能領回楊翁原本的補助款。

在警方與楊翁了解的過程中，詐騙集團又來電給楊翁，警方立即接起電話，並表明「我是偵查隊」，對方一聽發現事跡敗露，立刻將電話掛斷，及時阻止了一場詐騙。