沙鹿區公舘國小新校舍今天熱鬧啟用。（陳淑娥攝）

沙鹿區公舘國小17日學校舉行校慶及新大樓啟用典禮，市長盧秀燕共襄盛舉。（陳淑娥攝）

台中市沙鹿區公舘國小建校至今已96年，其中校舍東棟因耐震係數不足，有安全疑慮，市府自籌5000多萬元加上中央補助，進行拆除重建工程，打造全新風貌教學大樓，17日學校舉行校慶及新大樓啟用典禮，現場來賓冠蓋雲集。

公舘國小今日舉行建校96周年校慶及新大樓啟用典禮，市長盧秀燕出席表示，恭喜學校新居落成，也祝福公舘國小生日快樂、校運昌隆，師生身體健康。

教育局表示，此次東棟重建工程經費由教育部補助160萬元及市府籌編工程經費4001萬7000元，工程不足經費由市府籌編1021萬8181元，總計斥資5183萬5181元，今天新校舍落成啟用，全校師生有了更安全及友善的教學環境。

公舘國小校長陳志強表示，新校舍將提供學生更友善、多元、安全的學習環境，此外，除硬體設備，公舘國小也注重雙語教學，希望能配合教育局的國際教育政策，擘劃多元文化的教育藍圖，引領鏈接全球化的國際視野教育。

公館國小新校舍興建地上3層地下1層，可提供9間教室，此外，不僅公舘國小，教育局也針對全市老舊校舍積極進行拆除重建及耐震補強工作，以兌現讓師生有安全舒適多元教學環境的承諾，讓學生能安心學習、快樂成長。

今日包括市長盧秀燕、立委林靜儀、台中市議會副議長顏莉敏、市議員楊典忠、王立任、教育局長楊振昇、沙鹿區長廖財崇均到場。