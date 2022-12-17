鋒面挾寒流南下，中央氣象局發布低溫特報，桃園從16日早上10點至今早，共發生9起疑似低溫猝死的事件，其中7人救護車抵達時已回天乏術、未送醫，以70歲以上男性為大宗，消防局指出，雖然無法確定與天氣是否相關，仍提醒民眾注意保暖，特別是年邁長輩要特別注意頭頸部，以免引發心血管疾病。社會局也啟動低溫關懷機制，辦理夜間關懷訪視及開設避寒站。

根據桃園市消防局統計，從昨天早上10點至今天上午9點，共有9人OHCA，包括觀音78歲賴男、平鎮77歲吳男和40歲曾男、八德91歲徐男和55歲潘男、中壢78歲胡男和95歲宋男等，消防隊抵達時都已失去生命跡象，其中7人更已回天乏術，未送醫。

消防局呼籲民眾注意保暖，特別是有慢性病、高血壓、三高族群和年長者，可戴帽子、圍巾等加強頭頸部保暖，避免冷風直灌。

社會局也啟動低溫關懷機制，局長鄭貴華表示，為關懷桃園街友，特別安排南、北區2個街友外展服務中心指派社工人員，加強辦理本市列冊街友關懷訪視，發放暖暖包、禦寒衣物及防疫物資等，關懷街友身體狀況，並勸導有意願避寒的街友安排至臨時處所，她提醒，如有避寒需求街友可前往南、北區街友外展服務中心求助。

鄭貴華也呼籲市民，如發現市場、車站、公園、地下道、土地公廟等地露宿的街友，可協助勸導前往南、北區外展中心避寒，或通報街友外展服務中心專線03-3395900(北區)、03-4353735 (南區)、社會局專線03-3350628或撥打1999，以利提供社工訪視、短期住宿、熱水盥洗、避寒物資等綜合性服務，讓街友在寒冬中感受到社會的溫暖。