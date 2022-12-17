行政院會日前通過「公職人員選舉罷免法」與「總統副總統選舉罷免法」部分條文草案，卻被質疑偷偷夾帶數位中介法，譏稱「國人離被禁言的日子不遠」。對此，行政院長蘇貞昌17日表示，對於「黑金槍毒」、違背國家忠誠義務的人參選，國人都不能接受。

2選罷法修正草案明定國安犯罪、「黑金槍毒」重大犯罪、賄選與重罪重刑4大類型犯罪者；草案新增選舉、罷免廣告實名制，規定相關廣告應註明刊播者、出資者等資訊，媒體不得接受國外委託刊播選舉廣告，並增訂「深度偽造影音」條款。

新竹市長當選人高虹安辦公室發言人徐千晴上午在臉書發文批評，政院版選罷法修正草案規定，關於防制深偽影音傳播提供者有限制瀏覽、移除、下架該聲音、影像的義務，讓人不免質疑這是數位中介服務法的本質嗎？直言「國人離要被禁言的日子不遠了。」

對此，蘇貞昌上午出席「做伙來呷飯」國產米食明星大挑戰食農教育推廣活動前受訪時說，對於黑金槍毒、違背國家忠誠義務的人參選，國人都不能接受，所以行政院會通過修改相關法律，符合國人期待。 蘇貞昌說，也想藉此防堵有人透過此方式介入公職選舉，甚至進一步出掌公職、控制國家資源，希望大家都一起支持，不要說一套做一套。