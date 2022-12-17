台北市長、民眾黨主席柯文哲誓言參選2024年總統，不過民眾黨新竹市長當選人高虹安卻捲入官司爭議，民進黨立委郭國文直言，柯文哲已面臨「新竹空、苗栗也空、還不能通黨庫」的三頭空窘境，柯文哲今聽聞此事，大笑三聲後表示，不要耍嘴皮，那個國庫通黨庫，幾十億幾百億的才有用，我們幾萬塊的，拜託實在是。

郭國文16日表示，高虹安是民眾黨唯一的縣市首長，卻陷入貪污案被告，未來應很難抽身協助柯文哲輔選；此外，柯文哲選前「黑白配」，但鍾東錦選上苗栗縣長後，一心想回歸國民黨，加上民眾黨「國庫通黨庫」被切斷，最後「新竹空、苗栗也空、還不能通黨庫」。

柯文哲今上午出席興國公園全齡幸福成果發表會，會中受訪被問及此事，先是疑惑「苗栗空？苗栗什麼事？」後才大笑三聲，表示「我跟你講，不要耍嘴皮，那個國庫通黨庫，幾十億幾百億的才有用，我們幾萬塊的，拜託實在是。」

另有民眾黨幕僚表示，事情爆發後，不少支持者感到很焦慮，不過黨部評估，為了不讓負面攻擊拖垮整個黨，民眾黨定調核心證據攻防交由高虹安律師團，輿論回應把戰場限縮在立法院，由黨團總召邱臣遠負責對外發言。

柯文哲今表示，因為高虹安在立法院的問題，當然是立法院要去回答，所以是這樣，我覺得該誰回答、該在哪裡處理，就在哪裡處理。