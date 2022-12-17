新品種黃豆「台中1號」在雲林縣發表，打造全台第1「從產地到餐桌的台灣植物肉」。（張朝欣攝）

農糧署與雲林縣四湖鄉弘陽食品合作，研發推廣蛋白質含量高達40％的新品種黃豆「台中1號」，17日在四湖鄉舉辦採收發表會，「台中1號」加工製成植物肉不僅能提升農作物附加價值、減少碳排放符合環境永續，更落實食農教育，打造全台第1「從產地到餐桌的台灣植物肉」，讓台灣農業更具競爭力。

新品種黃豆「台中1號」採收暨發表會，由弘陽食品創辦人謝奇峯、雲林縣長張麗善、縣農業處處長魏勝德等人共同主持，上百名鄉親、農民到場見證，現場並有大專院校學生廚藝競賽，以「台中1號」加工製成的植物肉餐點供來賓品嘗，讓大家深入了解所吃食物來源，藉此推廣永續飲食理念。

張麗善表示，近幾年環保議題抬頭，國內外紛紛搶攻「植物肉」市場，雲林HOYA弘陽食品成立近30年，全廠通過FSSC22000嚴格要求，擁有成熟的植物肉製作技術，以及台灣市場少有的「全素食生產線」，藉由植物肉的生產，不僅能提升農作物附加價值，幫助雲林農民，也能進一步促進台灣經濟成長。

魏勝德說，台灣以美食聞名全球，弘陽食品深耕在地，積極開發以國產雜糧當原料的食品，各種產品常年入選農糧署「10大嚴選穀得（GOOD）獎」，今年更榮獲最佳作品獎。

弘陽食品創辦人謝奇峯指出，目前台灣植物肉原料主要從國外進口，生產植物肉有近80％的碳排放來自原物料的運輸過程，因此配合農糧署推廣蛋白質含量高達40％的新品種黃豆「台中1號」，今年栽種面積已有34公頃，預計明年增加到100公頃，減少運輸過程所產生的碳排放。

謝奇峯提到，「台中1號」以契作方式、高於市場價收購，歡迎農民加入生產行列。此次採收發表會象徵台灣農業又往前邁進一大步，弘陽食品將持續朝永續經營邁進，開發及創新更多的植物肉產品，攻占全球未來10年的綠色黃金市場，為台灣創造另一波經濟奇蹟。