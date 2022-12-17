三鶯轉運站今（17）日起與停車場一併試營運。（陳慰慈攝）

新北市政府推動三鶯文創整合計畫，打造鶯歌成為藝術城，並因應未來新北市美術館的人潮，鼓勵民眾多利用大眾運輸來體驗鶯歌之美，由新北市環境美學總顧問團隊指導打造的三鶯轉運站今（17）日起與停車場一併試營運，試營運期間免費停車，同時路線串聯「陶、藝、山、水」四藝徑的新闢「731陶藝山水」環狀線公車，即日起至25日共9天，提供免費試乘。

交通局副局長林麗珠表示，鶯歌陶瓷博物館、陶瓷老街等為鶯歌地區著名觀光景點，假日吸引大量遊客，也因此周邊交通常有壅塞情形；為舒緩鶯歌老街道路及因應未來新北市美術館的人潮，交通局興建三鶯轉運站及停車場，提供更多停車空間與轉乘公共運輸便利性。

林麗珠表示，新北市美術館是蘆葦叢中的現代美術館，而鄰近美術館的三鶯轉運站候車亭以飛翔羽毛造型，站體由新北市環境美學總顧問團隊指導設計，概念來自鶯歌小鎮快速更新，運用鋼板及骨架方向呈現速度與方向性。

交通局表示，配合市府推動三鶯文創整合計畫，交通局調整既有公車917、939副、981、5005等4條路線增加停靠三鶯轉運站，同時考量鶯歌區內景點間接駁，又特別新闢「731陶藝山水」環狀線的彩繪公車，從三鶯轉運站到新北市美術館、陶瓷博物館、陶瓷老街、三號公園、南鶯集會所（建國市場）、鶯歌火車站、孫臏廟、孫龍步道、鶯歌石等景點，全線共14站，串聯「陶、藝、山、水」四藝徑，即日起至12月25日，提供免費試乘。

另外鶯歌區三鶯轉運站停車場規畫有16格大客車位、97格小型車位和130格機車位，即起至明年1月11日試營運，開放免費停車；明年1月12日起正式營運，汽車平日臨停每小時20元、假日臨停每小時40元；大客車平日臨停每小時40元、假日臨停每小時80元；機車臨停每小時10元。停車場亦提供月票服務，有停車需求的民眾可至交通局官網詳閱抽籤辦法。

交通局特別提醒，試營運期間三鶯轉運站停車場免費停車，731公車也免費搭乘，歡迎民眾多加利用，悠遊體驗鶯歌之美。