準台北市長蔣萬安17日公布第三波小內閣人事，此波公布包含文化局長由作家蔡詩萍接掌，蔣萬安辦公室發言人鄭世維表示，蔣萬安在徵詢過程中十分積極，鍥而不捨，最後蔡詩萍才答應接任，而蔡詩萍也在臉書上發文表示，蔣認為他許多看法和治理台北市的諸多理念貼近，就是這麼簡單的關係，也可見蔣對人的信賴，用人不拘黨派、不分年齡。

鄭世維受訪時表示，蔡詩萍是一個文化創作者，具有豐厚文化背景，還具備媒體專長，蔣萬安在徵詢文化局長時第一個就想到蔡詩萍，當然一開始蔡詩萍還說要跟家人朋友再思考一下，但蔣萬安鍥而不捨，過幾天後再做延攬，並表示台北文化底蘊相當濃厚，需要一個具有文化以及媒體專長的人士來擔任文化局長，也因為蔣萬安的鍥而不捨，加上兩人相談甚歡，蔡詩萍才答應接下文化局長這個工作。

蔡詩萍發文說，目前還沒接手業務，一切都是陌生而忐忑的狀態，也不知能夠說些什麼深入的想法，請容許他再沉默兩天，他在臉書跟關心的朋友致謝，跟媒體同業致歉，等我周一去交接時，稍稍知道哪些是未來文化局工作的優先順序後，再跟大家聊聊初步想法，一定會有較多的內容可談，「就請各位媒體朋友再等我兩天」。

蔡詩萍表示，他知道很多人好奇，要問他在那麼多優秀的文化人裡，為何蔣萬安邀請他進文化局？他透露，其實選戰中他當然有幫一點小忙，但最重要的，是蔣萬安認為他的許多「多元文化型塑台灣社會」、「文化樹立台北性格」的關聯看法，跟蔣治理台北市的諸多理念貼近，所以希望他不只是講講給意見，也不妨進去公部門推動。

蔡詩萍指出，就是這麼簡單的關係，他不是國民黨籍，年紀也不小，也可見蔣萬安對人的信賴，有用人不拘黨派、不分年齡的魄力，要感謝蔣萬安的信賴託付，感謝文化界朋友這幾天的鼓勵，感謝幾位前任局長主動給我的建議，感謝媒體同業的辛苦緊盯，更感謝太太為他改變生涯轉彎的承擔與疼惜，「但該來的，還是要來的，我會努力，祝福大家，天冷多保重，祝福我明天的台北馬全馬完賽」。