新冠肺炎疫情趨緩，百萬台商盼盡快恢復兩岸小三通，但中國大陸9個省份近期被發現新型變種病毒「BQ.1」，為復航再添變數。對此，行政院長蘇貞昌17日表示，他已交代要幫助金馬鄉親、在中國大陸工作生活的國人同胞，能夠藉由方便的方式團聚。

蘇貞昌上午陪同蔡英文總統出席「做伙來呷飯」國產米食明星大挑戰食農教育推廣活動，對於小三通議題，他受訪時說，要過年了，過年親人團聚是國人最重要的節慶，他在院會已經裁示、交代要幫助金馬的鄉親，以及在中國大陸工作生活的國人同胞，能夠藉由比較方便的方式回來團聚。

蘇貞昌說，他已就各方面交代完畢，要求先做好相關防堵疫情的準備，跟準備相關的醫療藥物等等，尤其是對於金馬地區。

對於中國大陸疫情狀況，蘇貞昌直言，對岸一方面他蓋牌，也不讓外界知道確實的情況怎樣，各國都很緊張，因為當初武漢肺炎疫情爆發，如果能早一點讓國際知道，就不會後來變得那麼嚴重，所以政府現在也緊盯對岸疫情現況。

蘇貞昌說，希望國人同胞能夠珍惜近3年來，台灣之所以能走過病毒肆虐，都是因為大家團結合作，「病毒是不分國籍，也不分黨派的，大家只有戒慎恐懼，才能保護國人的健康，跟國家的安全、社會的安定。」