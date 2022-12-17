中國附醫護理部創意發想「護理AI智慧助理I Nurse」，藉由AI智慧輔助護理師臨床決策，減少繕打紀錄、聯絡等庶務，讓護理師有更多時間照顧病人。（中國附醫提供／馮惠宜台中傳真）

中國附醫護理部創意發想「護理AI智慧助理I Nurse」，藉由AI智慧輔助護理師臨床決策，減少繕打紀錄、聯絡等庶務，讓護理師有更多時間照顧病人。（中國附醫提供／馮惠宜台中傳真）

近年醫護荒、護理師累趴事件頻傳，中華民國護理師護士全國聯合會2022年舉辦「Power in Nursing護理的力量」國際護理創意獎暨坎城未來獅培訓計畫，中國醫藥大學附設醫院護理部創意發想「護理AI智慧助理I Nurse」參與競賽，I Nurse化身護士神隊友，藉由智慧輔助為未來護理環境提供無限想像，影片一出即獲上萬點閱。

在少子化、高齡化影響下，WHO預估2030年全球即將上演醫護荒，雖近年智慧醫療（E-Health）已是全球公衛領域的共識，而如何突破框架加速醫療轉型來因應醫護人力短缺、解決醫療量能不足等問題是一大趨勢及艱鉅之挑戰。中國附醫院長周德陽表示：導入人工智慧，這是未來的趨勢。」該院也積極發展醫病雙贏、更臻完善的AI人工智慧醫療。

而放眼現今臨床護理環境，因醫療進步工作複雜化且高壓，護理師及護士要照顧病人數多，還需要執行精準的治療，又要處理許多繁雜的庶務性工作，更是要花大量的時間書寫紀錄與聯絡溝通，雖已導入智慧化流程但仍有許多待解決之困境。

2022年護理師師士全聯會舉辦「Power in Nursing 護理的力量」國際護理創意獎暨坎城未來獅培訓計畫，中國附醫護理部組隊參與「未來科技創新想像」主題競賽，創意發想建造一個「護理AI智慧助理I Nurse」，成為護理師個人行動中心。

I Nurse內容包含了智慧語音辨識、臨床決策支持系統(CDSS)、智慧醫療物聯網、及時語音呼喚、儀器智能配送、緊急狀況快速集結醫療團隊等功能，藉由AI智慧輔助護理師臨床決策，減少繕打紀錄、傳送、聯絡的時間，讓護理師可以擁有更多的時間照顧病人，提升照護品質。

競賽影片全程由護理師們拍攝、剪輯，完全沒有專業攝影、動畫團隊協助，除凸顯護理師內心最原始的渴望與期待，也希望大家一起支持「護理AI智慧助理I Nurse」創想，讓夢想成真。

中國附醫也藉由此次的參賽傳達護理師的辛苦與資訊需求，冀望資訊團隊未來可以幫助護理師成就這個夢想，讓護理師不再往返於庶務性業務，落實專業照護，造福更多的病人。