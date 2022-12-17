對於將接任蔣萬安市府的文化局長一事，資深媒體人蔡詩萍表示，感謝蔣萬安用人不拘黨派，不分年齡的魄力；而還沒接手業務，一切都是陌生而忐忑的狀態，也不知能夠說些什麼深入的想法，請容許他再沉默兩天！

蔡詩萍在臉書回應，先跟媒體同業致歉，等他週一（19日）去交接時，稍稍知道哪些是未來文化局工作的優先順序後，再跟各位聊聊我的初步想法，想來一定會有較多的內容可談，就請各位媒體朋友再等他兩天，週一見，好嗎？

蔡詩萍披露，在選戰中有幫一點點的小忙，但最重要的，是蔣萬安認為他「多元文化型塑台灣社會」，「文化樹立台北性格」的關聯看法，跟治理台北市的諸多理念貼近，所以希望不只是講講給意見，也不妨進去公部門推動。

蔡詩萍再次感謝蔣萬安的信賴託付，感謝文化界朋友這幾天的鼓勵，感謝幾位前任局長主動給他的建議，感謝媒體同業的辛苦緊盯，更感謝他太太為改變生涯轉彎的承擔與疼惜，但該來的，還是要來的，他會努力！