由梁詠琪、陳姸霏、小S女兒許曦文（Elly）等人主演的影集《聰明鎮》，改編自日本恐怖漫畫大師伊藤潤二短篇，集經典角色富江、蛞蝓少女、人頭氣球等。《聰明鎮》現進入後製和集資階段，製作人徐國倫分享一路上面臨的挑戰，其中一關就是選角，他以Elly飾演的蛞蝓少女為例，要打造口吐蛞蝓的詭異人物，過程一點都不簡單。

徐國倫表示，最早在尋找蛞蝓少女的演員時，希望這位演員能夠散發出天真、心靈純淨的感覺，「有次聽到小S跟她女兒Elly拍雜誌的訪談，就有人說Elly的感覺就很像我們要找的人，本想說會不會被打槍，一開始接觸沒有被立刻拒絕，但她們也很審慎的評估，她們也知道第一部作品會被關注，所以她也來上表演課、跟工作人員相處，過了1、2個月才點頭。」笑稱團隊是用時間換取可行性。

許曦文在《聰明鎮》飾演「蛞蝓少女」。（奇蹟映畫所提供）

亞洲首部伊藤潤二真人原創影集，《聰明鎮》集資計畫開跑，聽聽製作人徐國倫怎麼說！

Elly接演後開始進行人物塑造，其中一個動作是要量Elly的「口圍」。徐國倫說蛞蝓少女在原著中口吐蛞蝓的畫面，既震撼又恐懼，為了要還原原著的驚悚畫面，劇組斟酌了道具蛞蝓的大小，尺寸太小不夠震撼，太大演員又無法咬著演，於是依照Elly的「口圍」來打造，且為了要讓蛞蝓甩起來逼真，選用了矽膠材質，做了好幾次嘗試才終於成功。

徐國倫解釋蛞蝓道具的製作過程。（吳松翰攝）

《聰明鎮》是全新的故事，將伊藤潤二筆下經典的角色集合在一個小鎮，故事探討亞洲的教育制度，把人物情節打散再重組，放在一個升學的補習班裡面交會。徐國倫說：「我們有跟伊藤潤二老師直接溝通，老師對影像創作相對開放，但我們是很競競業業。」

伊藤潤二和《聰明鎮》的周邊風格強烈。（吳松翰攝）

在唯一一次的線上會議中，劇組向伊藤潤二進行匯報，報告過程緊張，但結束時很順利，徐國倫形容：「老師畫風很犀利，但講話很簡短，只問了一題，竟然是補習班門開的方向，他只確定是否跟原著一樣，有無參照漫畫去製作。」

劇組製作不同材質的蛞蝓道具。（吳松翰攝）

從傳出台灣團隊要改編伊藤潤二作品開始，《聰明鎮》就飽受各方檢視，對此徐國倫說：「因為做原著改編本來就有包袱跟壓力，做知名的原著改編，就會有很多的包袱跟壓力，所以開會前很擔心老師不喜歡就會付之一炬，還好我們開完會鬆了一口氣，只要自己對這個作品有所尊重，內容就不太會跑掉。」

徐國倫希望集資能順利，影集明年Q4問世。（吳松翰攝）

《聰明鎮》預計明年問世，最後一哩路的集資，徐國倫直言：「我們已經知道現在能做到什麼程度，但我們也有無法滿足的慾望，想要做得更好、希望增加更多被看到的鏡頭數，不是不夠，而是我們想要更多，好希望多做幾個人頭氣球的鏡頭，不只恰到好處而是更澎湃，我們經過無數的妥協，希望透過集資能把原本忍痛割捨的東西拿回來。」