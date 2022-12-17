高雄市一名洪姓男子10年前與一名香港女子陷入熱戀，但無奈最後卻因為遠距戀愛而分開，未料10年後，該名女子突然打電話給他，表示想與他再續前緣，但因為和老闆有債務糾紛，希望洪男能幫她，洪男二話不說直衝銀行，準備解約300萬定存，要匯150萬給前女友，銀行員直覺有異，通報警方前來協助，警方苦言相勸，甚至當場打電話給「前女友」，終於拆穿詐騙手法。

一名52歲的洪姓男子15日10時35分許到前金區一家銀行，表示要解除300萬元定存，並匯款到另一個不知名帳戶，行員擔心他遇到詐騙，趕緊通報員警。

經了解，洪男稱10年前曾在台北進修時，認識一名暱稱「KiKi」的香港女友，後因遠距戀愛而分開，日前洪男突然接到該名「KiKi」來電，表示自己在香港欠了老闆百萬元，希望洪男可以出手幫忙，現在疫情趨緩，也想來台灣與洪男再續前緣。

洪男以為真的能與前女友再續前緣，立刻到銀行要解除300萬元定存，並將其中150萬匯至老情人KiKi指定的帳戶，警方一聽就知道是詐騙，苦口婆心勸說：「錢難賺不要隨便匯給別人」，並告知他該帳戶是警示帳戶，但洪男仍執迷不誤，行員也協助通知洪男的8旬老父親到場勸說，最後更撥打電話給該名自稱KiKi的女子，但對方卻避不接電話，行為詭異，洪男才驚覺遭到詐騙。