台北市準副市長李四川16日率交接小組赴北市府市政交接，不過對接的台北市副市長彭振聲去請假缺席，蔣萬安交接團隊感到錯愕，覺得「好像自己人在開會」。台北市長柯文哲17日指出，「整個交接計畫是我制定的」，彭副主要是排行程。

外界認為彭振聲身為交接小組召集人，卻缺席市政交接，是給蔣團隊「穿小鞋」，柯文哲說，不會啦，其實彭副主要負責排行程，「因為整個交接計畫是我制定的」，府層級有府層級的交接，府層級當初列了25個，那每一個都有PM，再來是局層級的。

柯文哲表示，其實彭副市長主要是負責排行程，因為要盡量避免同一時間有兩個在交接，不過柯也說，像自己也覺得交接的時候，自己比較認真，全部都聽全程，不過要是同時辦兩個交接，就沒辦法，最後在替彭振聲緩頰，「彭副主要是排行程。」

另外，北市府的熊好券2.0挨批大撒幣？柯文哲說，不可能超過原來的預算，其實熊好券也不是加碼，熊好券在兌換過程中不會100％，會剩下一些錢，既然預算編了，沒有用完的錢就把它用完，就這樣而已。對於加碼太臨時？柯文哲說，這就一波一波這樣進行啊，還好啦。