17日校方舉辦週年校慶活動，縣長王惠美現身祝福更送來大禮，包括啟用運動場跑道、教學農園。(吳建輝攝)

縣府爭取300萬，將校園閒置空間整理打造成教學農園。(吳建輝攝)

鹿港國小與Discovery Espresso開啟產學合作計畫。(吳建輝攝)

1898年創校的彰化鹿港國小，是全國創校55所學校之一，今年迎來125歲生日，17日校方舉辦周年校慶活動，縣長王惠美現身祝福更送來大禮，包括啟用運動場跑道、教學農園等，王惠美說，她3個孩子都是鹿港國小畢業的，感情很深，感謝歷屆校長及老師們的用心，培育無數人才。

彰化縣鹿港國小學校跑道多處破損、隆起，在縣府、民代及學校各方努力爭取下，獲得教育部全額補助700萬整建跑道，另外縣府再爭取300萬，將校園閒置空間整理打造成教學農園，17日在縣長王惠美與校長徐文男等人，及全校師生的見證下，共同啟用跑道與教學農場。

王惠美表示，鹿港國小是全台開創學校以來的第一批，可以說是全國歷史最悠久的國小之一，培育無數人才，未來運動場跑道啟用，能提供學童與附近居民安全、舒適、優質的運動環境，還說她3個孩子都是在鹿港國中畢業，很感謝過去校長、老師們用心，以及家長會成為學校最強後盾。

王惠美說，今年鹿港國小與Discovery Espresso開啟產學合作計畫，參加各項競賽成績優異，不管是田徑、桌球、甚至是SCRATCH國小動化等等，鹿港國小的學生可說是允文允武，過去幾年她用自己的１元爭取到教育部９元的補助，未來也將繼續努力，讓彰化的教育更好。

教育處表示，除了跑道與教學農園外，近年來縣府也補助學校忠孝樓、育英樓耐震補強整建、圖書館空調、忠孝樓防水隔熱、電力改善及冷氣建置等，累計經費約5685萬元。全力支持學校各項教育需求，共同孕育更多更好的人才。