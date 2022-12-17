半導體是否會去台化引發討論，台積電總裁魏哲家今天表示，台積電如今稍微成功，是與協力廠商共同努力的成果。蓋一座工廠，是否就可以把產業移植到別的地方，答案是否定的；不是工廠搬到哪個地方，那個地方就會發展茂盛，「門都沒有」。

魏哲家今天應邀出席玉山科技論壇，演講「半導體產業的新挑戰」。他說，每個產業、企業每年都會有挑戰，企業要兢兢業業知道外面世界改變，做最好因應。

魏哲家表示，近幾年世界有一些變化，很重要的是地緣政治，美國聯合日本加大對中國設備管制，對大陸發展將增加不少困難，此外，期間還有疫情。

隨著地緣政治、疫情及俄烏戰爭發生，半導體變得重要，魏哲家說，每個國家都想生產半導體，要建半導體生產線，想要控制半導體產業鏈，但要控制產業鏈並不容易，買機器是最容易的步驟，廠建好了，難道技術就來了嗎，「沒那麼容易」。

魏哲家表示，技術是為了賺錢，不是為了好看，有了技術之後還要會生產，生產也是一門學問。此外，半導體產業用的是腦力，在大部分國家都有工程師不足情況。不是工廠搬到哪個地方，那個地方就會發展茂盛，「門都沒有」。

他說，台積電如今稍微成功，是台積電與協力廠商共同努力的成果。魏哲家強調，有錢可以建生產線，但不會有再進步的情形；蓋一座工廠，就可以把產業移植到別的地方，答案是否定的。

魏哲家表示，水、電、土地都要，不過，土地可以找到，水跟電也可以產出，最重要的是人才。他說，要培養一位可以用腦袋幫忙的好工程師，大概要8年時間。

談到半導體的挑戰，魏哲家說，摩爾定律推進速度趨緩，最困難的挑戰是成本，一台極紫外光（EUV）設備要2億歐元，一座廠估計要20、30台，他說：「如果有要加入半導體生產行列的，歡迎。」

魏哲家並憂心互相信任及合作開始降低，他強調，信任與合作是人類往前進步的一大動力，如今慢慢降低，不是好現象，希望政治人物能有好智慧降低影響。他說，成本對半導體永遠都是很重要的因素，要互相合作，人類才可以重回過去進步的腳步。