陳艾琳致力花藝事業走出憂鬱低谷。（TOYSECLECT提供）

陳艾琳近年投注於花藝事業，創立「浪花」花藝與「齊學」花藝學習機構，近日與手機殼品牌合作，以玫瑰、白頭翁和太陽花為主題推出聯名商品，其中白頭翁是她10月婚禮的主視覺，陳艾琳解釋白頭翁的花語是「深信不疑的情感」，她說：「白頭翁在夜晚閉合、白天盛開，一覺醒來後又是嶄新的未來，感情上的體悟也是這樣；我不會說我這一路的感情都很幸福、很容易，但風雨跟困境過後，還是帶著希望與另一半一起前進，希望大家也都能擁有這樣的感情。」

陳艾琳2019年與同為《大學生了沒》班底的Alex（顏庭笙）結婚，接著傳出懷孕喜訊，如今孩子已3歲大，她也擁有自己的事業，創力浪花4年多來，最大的影響是幫助她找到心之所向以及願意付出、努力的事情，不再那麼徬徨。當初她在憂鬱症的人生低谷中開始接觸花藝，一開始並沒有那麼喜歡花朵，直到上了第一堂德式花藝的課程，她才發現手裡的每一支玫瑰都有不同的樣貌，必須認識、了解後才能用雙手再製，佈局到一個最漂亮的位置，她認為人生也是這樣：「我們花了很多時間去摸索自己、關照自己、感知自己，過了一段時日之後才有辦法了解，要把自己放在什麼樣的位置上。」

如今，她的憂鬱症已痊癒，還有一個幸福家庭，陳艾琳透露女兒很喜歡唱歌，拿手歌曲是張震嶽的〈愛我別走〉跟張惠妹的〈掉了〉，最近在練周杰倫〈牛仔很忙〉跟〈最長的電影〉。「蘵寶」最大興趣是叫爸爸去彈鋼琴讓她唱歌，陳艾琳邊說著邊吃起女兒的醋：「我和Alex在交往的時候，也會錄一些cover歌曲的影片，現在我只能負責錄影，有種被鳩佔鵲巢的感覺；等過一陣子女兒唱得再好一點，也許可以三人拍支影片上傳到YT給大家看。」