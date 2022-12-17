國定古蹟台南孔廟明倫堂上午發生雨豆樹的樹枝斷掉，剛好砸中屋瓦，瓦片掉落地上。(曹婷婷攝)

國定古蹟台南孔廟明倫堂上午發生雨豆樹的樹枝斷掉，剛好砸中屋瓦。(曹婷婷攝)

孔廟老樹眾多，圖中雨豆樹就位於明倫堂前方。(曹婷婷攝)

國定古蹟台南孔廟明倫堂前方一棵樹幅寬大的雨豆樹，今天因氣溫驟降加上下雨颳風，樹枝無預警斷了一截，剛好砸中明倫堂屋瓦，好幾片紅色瓦片掉落地面，所幸沒砸傷人。文化局長葉澤山表示，這棵雨豆樹為農業局列管老樹，定期派員巡視維護修剪，由於明倫堂屋瓦為古蹟，將視損壞程度盡快修復。

今天上午孔廟明倫堂舉行「台南市文化資產保存維護系列活動表揚及頒獎典禮」，樹枝砸中屋瓦的當下，明倫堂正好為市長黃偉哲在頒獎、合影，他會後表示，過去孔廟曾發生颱風過後，老樹遭連根拔起，檢視發現樹幹已經空心，因此市府相當重視老樹安全，也會列管定期檢視。

黃偉哲說，台南樹木很多，老樹也不少，除了需要定期維護樹木，一方面保存老樹，也同時要多種樹，但要多種好樹，而不是種會竄根，破壞路面與牆面的樹木，避免影響市民公共安全。至於老樹維護本來就有列管、編號，定期檢視安全性。

葉澤山說，這棵雨豆樹為農業局列管珍貴老樹，因此農業局會定期派員巡視老樹健康狀況，進行維護修剪，今早發生屋瓦遭砸中的情形，也將派員盡快檢視古蹟屋瓦受損情形，趕快進行修復。