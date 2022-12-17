好不容易得到台積電面試機會，卻在結束前「無心多問了一句」，導致錄取通知很可能變成感謝信函，讓人心碎。一名網友分享親身經歷，原本和台積電面試主管相談甚歡，不料一個問題竟讓氣氛反轉，悔恨不已。

到底他說了什麼？原PO在匿名論壇「Dcard」表示，面試當天，他和該主管很聊得來，對方對他的社團經歷相當感興趣，兩人還聊到當兵往事，原PO一度認為這份工作「穩了」，直到最後，主管問「還有什麼問題嗎」。

當時原PO心想，要用一個比較不一樣的問題，讓主管留下印象，便問「您進科技業後，對於輪值假日班、當周工作天數變6天時，會怎麼調適心情」。話剛說完，主管反問「是否無法輪值假日班」，這時原PO驚覺不對，儘管極力解釋，但好像也沒什麼用，氣氛尷尬。

「話多不如話少，話少不如話好」，原PO感嘆，本來錄取機會濃厚，這下可能夢寐以求的工作就這樣飛了。網友頻幫他寫個慘字，「誰叫你哪壺不開提哪壺，不提輪班是默契」、「這樣問真的有點白目，感覺在嘲諷」、「別擔心啦，說不定其他人更糟糕，你還是有機會」。