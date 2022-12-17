以色列候任總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示，「一旦我上任，我將尋求與沙烏地阿拉伯建立全面的外交關係。」並稱這將會是以色列與阿拉伯世界的之間實現和平的「量子飛躍」（Quantum Leap）。

據土耳其國營《安納杜魯新聞社》（Anadolu Agency ）16日報導，尼坦雅胡在接受泛阿拉伯頻道《阿拉伯電視台》（Al-Arabiya）採訪時說：「我認為我們可以結束以阿衝突，實現與巴勒斯坦人的和平，我們只是必須要有創造性。

Netanyahu:

- "I was interviewed by the Saudi Al-Arabiya news network and discussed the possibility of achieving peace between us to finally end the Israeli-Arab conflict" pic.twitter.com/w34gv4Xf8C — Adam Albilya - אדם אלביליה (@AdamAlbilya) December 16, 2022

他還將此舉描述為：「以色列和阿拉伯世界之間整體和平的一個「量子飛躍」並表示這將會「以難以想象的方式」改變該地區。

沙烏地阿拉伯當局目前尚未對尼坦雅胡的言論進行評論。沙烏地阿拉伯與以色列並沒有外交關係，在以色列結束對巴勒斯坦領土長達數十年的佔領之前，該國反對與特拉維夫實現（外交關係）正常化。

然而，沙阿允許以色列使用其空域與阿拉伯聯合酋長國和巴林之間的航空往來，這2個國家在都在2020年9月與以色列建立了聯繫。

尼坦雅胡組建以色列政府的最後期限為12月21日