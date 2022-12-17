36歲香港女星鍾雨璇過去參加歌唱比賽《超級巨聲》，參加港姐比賽止步在前20強，直到10年前參加工展小姐獲得冠軍，才嶄露頭角出道。她曾和律師周紹榮有過一段婚姻，2014年離婚，近日，她上節目談過去感情史，自認在交往關係中極度卑微，還曾因幫男友洗內褲發現對方出軌，男方提分手，她竟還下跪哀求。

前藝名蘇慧恩的鍾雨璇2015年出道後，隔年圓了歌手夢，連發行多張專輯，最近她上ViuTV節目《戀講嘢》分享戀愛史，據《香港01》報導，她回憶10年前曾有一位大自己10多歲的男友，兩人熱戀一年就決定同居，同居前她以為男友作息正常健康，常在9點時就跟她說要去睡覺，同居後才撕破對方假面具，原來男友是每晚跑出去玩，還跟她解釋是去應酬。

鍾雨璇說，當時和男友同居後便以結婚為前提一起生活，她也當起賢妻，不僅會做家事，還會幫對方手洗內褲，未料發現有不明分泌物，外面還有淺色的汙垢，牛仔褲上也有，她表示：「可能是那些女孩坐上去磨來磨去的汙垢」，而且在男友襯衫上還有口紅的痕跡。

鍾雨璇進一步說，後來更從男友手機發現他跟別人調情的對話，例如：「昨天跟你上床很興奮」、「如果下次找你，不戴套要加多少」，還有許多他要求對方傳私密部位照片的對話，出軌鐵證擺在眼前，鍾雨璇卻不想分手，反而被對方利用威脅，男友每次推她出家門揚言要分手，就讓鍾雨璇崩潰一次，直說：「最後我都會跪下求他不要走」，可說是悲慘到極致。