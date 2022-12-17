桃園市長鄭文燦今天到桃園市立圖書館新總館參與開館試營運記者會，被問及2024總統大選相關問題，鄭文燦表示，2024總統大選距離現在還有1年多，目前最重要的事就是要調整政策，了解年輕人為何沒有出來投票、分析選票流失的原因，相信各陣營屆時都會派出最好的團隊爭取民眾的支持。

有專家學者分析若行政院長蘇貞昌的位子不換，恐對民進黨在2024總統大選不利，對此鄭文燦回應，蔡英文總統已經宣示，針對疫情、經濟、民生等都必須要照顧到年輕人及弱勢團體，盼能發揮出台灣的韌性。這次有許多年輕人、年輕家庭選擇沉默、沒有投票，要去分析流失的原因，為什麼對於目前的執政有所抱怨、有所不滿，這都要誠實以對，最重要的是政策需要調整、照顧需要廣泛，要讓所有民眾都有感。

另外最新民調顯示，2024總統大選國民黨新北市長侯友宜的支持度有將近4成。鄭文燦說，距離2024總統大選還有1年多，各陣營應該都會推出最好的團隊，用最好的人選、最好的政策來爭取人民的支持。