民眾黨新竹市長當選人高虹安，因涉詐領助理費等案件，被檢方列為貪汙罪偵字案被告，並在日前以60萬元交保。雖然沒被羈押，不過長期追查總統蔡英文「論文門」爭議的旅美學者林環牆怒批，台灣司法早已淪為整肅異己的御用工具，老百姓根本不能信賴。

林環牆今（17）日在臉書表示，經過3年來蔡英文論文門官司荒腔走板的演出，他已完全不相信台灣司法，「太多的案例在在顯示，台灣的司法是御用司法，不是老百姓可以信賴的人民司法」。

「台灣的司法是為執政黨服務，沒有尊嚴，是整肅異己的御用工具！」林環牆舉例，在論文門爭議中，蔡英文刑事公訴吿發三學者妨害名譽的論文門官司，荒謬的台灣司法串證英國，一面掩護擁有統治權、且慣性説謊的蔡英文，一面迫害學者言論自由的人權。

林環牆強調，他對於高虹安案的看法，與具律師資格的前台南縣長蘇煥智一樣，都認為此案較傾向政治迫害，「良善才是台灣一切的基石，不要讓政治鬥爭泯滅了社會良心。」