新冠疫情爆發衝擊郵輪業，我國一度因防疫有成，成為全球第一個復駛郵輪的國家，但僅曇花一現，之後也因本土疫情升溫取消。台灣港務公司為爭取國際郵輪回頭，推出史上最低的國際客船優惠措施，2023年全年國際郵輪靠泊台灣任一港口，均可獲得碼頭碇泊費全免及旅客服務費至少7折的優惠，停靠超過目標航次成為港口忠誠客戶，還可加碼享有旅客服務費全免。

今年初開始，世界各國相繼解封，台灣直到9月底才鬆口，10月13日放寬邊境，相較其他國家早早解封或訂出期程，我國政府始終不願意把話說清楚，國際郵輪業者失望選擇退出台灣市場，港務公司砸數10億的基隆、高雄旅運大樓功能盡失。

如今為挽回國際郵輪來停靠台灣，港務公司推出優惠方案，2023年全年國際郵輪靠泊台灣任一港口，均可獲得碼頭碇泊費全免及旅客服務費至少7折的優惠。停靠超過目標航次成為港口忠誠客戶，可加碼享有旅客服務費全免的優惠。

港務公司指出，疫情後期郵輪市場轉移往歐美為主，亞洲面臨一船難求的困境，鄰近國家日本、韓國等陸續開放郵輪靠泊。港務公司除推出優惠，也主動出擊訪商，兵分多路分別前往歐洲、日本及新加坡、馬來西亞，直接向郵輪航商總部說明2023年度港口優惠方案。

港務公司表示，在疫情期間不斷提升港口靠泊能力及服務品質，基隆港東岸旅運中心及西岸旅運中心分別在去年和今年間完成整修，全面擴大通關空間並增設人工與自動查驗櫃檯及X光機，未來將以全新的面貌且更有效率的服務迎接郵輪旅客，預計明年3月7日將迎接3郵輪同時靠港（精鑽郵輪探索號、荷美郵輪威士特丹及麗晶七海郵輪七海探索者）；高雄港旅運中心也將在明年3月6日首次迎接雙郵輪到港（麗晶七海郵輪七海探索者號及荷美郵輪威士特丹號）。

台灣港務公司總經理陳劭良表示，鄰近國家日本、韓國等陸續開放郵輪靠泊；中國、香港的開放政策尚未明朗，台灣必須搶得先機吸引郵輪，港務公司釋放最大利基，相信在碼頭碇泊費、旅客服務費的大幅減免的誘因下，可有效吸引國際郵輪航商的目光，並可早日迎來台灣郵輪的喜訊到來。