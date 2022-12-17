又到了歲末年終，不少人對於即將迎來的2023年充滿期待，不過塔羅牌老師艾菲爾則提醒，4星座在新的一年恐深陷桃花劫，面臨舊愛糾纏、爛桃花降臨的考驗，務必把持住，若是單身者則會有艷遇上門。

▍第4名：牡羊座

2023年愛情金星在2月中進入牡羊座，受到愛神眷顧的你，桃花的數量隨著立春與春分的洗禮而春暖花開，且氣溫越暖、桃花越爆滿，愛情能量就越強烈。即便是非單身的情況下，也非常容易受到異性吸引，收到不少愛慕者的告白、追求者的猛烈攻勢，使得有另一半的牡羊難以抗拒，漸漸守不住自己的最後底線，而有疑似偷吃的情況發生，享受著他人曖昧的刺激感，讓你早已陷入桃花劫中卻不自知。

▍第3名：獅子座

2023年冥王星在獅子的夫妻宮停留，而冥王星又有慾望、威脅之意，許多爛桃花紛紛降臨你的生活之中，且對方總是熱情主動，擅長耍曖昧，還懂得示弱來博取你的同情。此時獅子骨子裡的「霸總之愛」就會跑出來，你招架不住對方一而再、再而三的耍賴糾纏，如果此時又剛好與伴侶感情出現波折，那麼你很有可能難以抵擋爛桃花的攻勢，而使自己捲入不倫之戀。建議獅子要保持理智丶快刀斬亂麻，別一時心軟而聽信甜言蜜語。

▍第2名：處女座

2023年海王星在處女的伴侶宮進駐，而海王星屬於凶星，象徵虛幻及欺瞞，這使處女在2023年的愛情會比較不穩定，特別是部分處女在與伴侶的關係裡，遲遲不敢邁入下一步，就在猶豫不決之時，處女有可能不自覺的被其他異性吸引，甚至背著另一半暗自勾搭。但如果處女一直抱持著這種不會被發現的僥倖心態，小心反而闖入桃花陷阱，被對方反咬一口。提醒你，如果不好好珍惜身邊的另一半，最終幸福是會離你而去的。

▍第1名：天蠍座

2023年海王星在天蠍的愛情宮停留，你的桃花運非常不錯，但海王星有虛幻、欺瞞之意，代表引來的大部分都不是真心的對象，或只是想抱著玩玩心態的渣男渣女。他們對你都是別有居心，若是天蠍此時又管不住自己的心思，很容易不小心陷入別人所設下的的桃花陷阱。有伴者，伴侶也會發現你的異常，而找你興師問罪，甚至影響到兩人穩定發展的關係。提醒天蠍要拋棄不正確的感情，才不會讓原本的愛情受到影響。