台灣民意基金會今（17日）發布2024總統大選民調，新北市長侯友宜獲得38.7％支持，副總統賴清德29％落後侯友宜9.7％。對此，國民黨新北市議員葉元之分析，賴民調下滑與民進黨選後不願深切檢討有關，他也預料，侯友宜將成為綠營網軍、側翼下一個攻擊對象。

台灣民意基金會民調問卷問題是「如果由賴清德、侯友宜、柯文哲3人競爭2024總統大位，選民支持誰？」有38.7％回答侯友宜、29％回答賴清德和17.8％回答台北市長柯文哲，賴清德落後侯友宜9.7％。

針對民調結果，葉元之表示，賴清德民調向來都不差，但民進黨九合一選舉敗選後卻不願深切檢討，賴已登記參選黨主席，理應定於一尊但民調卻還下滑，代表民眾對於民進黨的不信任，甚至認為民進黨根本未好好檢討，行政院長蘇貞昌難辭其咎。

葉元之提及，侯友宜在藍軍中的聲勢愈來愈強，問鼎2024機率也大增，如今民調結果勝過賴清德9.7％，侯將成為綠營網軍、側翼下一個攻擊對象，開議後民進黨新北市黨團也會有更多的政治攻防；此外，他也認為，民調結果也顯示侯友宜已吸收柯文哲的支持者。

民調由台灣民意基金會教授游盈隆負責問卷設計、報告撰寫、研究發現判讀及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談與統計分析。