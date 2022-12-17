43歲台灣女星陳喬恩情定大馬富少曾偉昌（Alan），於今年3月31日攜手步入婚姻的禮堂，婚後生活相當甜蜜。近期，她參加陸綜《妻子的浪漫旅行》，除了大肆放閃外，還不忘以自身例子向觀眾們喊話，「姐43歲才結婚，怕什麼！」呼籲大齡女子別太過擔憂。

日前，陳喬恩在大陸實境節目《妻子的浪漫旅行》中，分享對於「大齡剩女」話題的看法。她指出：「我為何要在40歲以前，為了迎合他人而改變自己呢，就因為我是大齡剩女嗎？」坦言：「姐43歲才結婚，怕什麼！」安慰那些30歲以上的女子們，不必為了找不到對的人而灰心。

陳喬恩直言：「無論發生何事，都要對婚姻抱持著憧憬。」認為不需要因為沒遇到對的人，就對感情與婚姻抱持著放棄的想法。而是要不論外界的觀感如何，都要保持著積極樂觀的思想，才是正確的。不過她也指出若是緣分到了也要好好抓緊：「錢可以再賺，但真愛可能只有一次。」

這段影片在網路上曝光後，網友們紛紛表態支持陳喬恩如此正向的觀點，認同女生們別因為年紀到了而焦慮，直言：「緣分遲早會來臨的。」更有人有感而發。以最近網路上鬧得沸沸揚揚的明星婚姻為例，指出：「看看那些榜上常出現的惡婆婆與出軌男，比起草草決定婚姻大事，還不如先好好享受一段自由日子，以免未來落得悽慘的下場。」