以風靡全球的公主玩具「芭比娃娃」為主題拍攝的真人版電影《Barbie芭比》由《淑女鳥》、《她們》導演葛莉塔潔薇（Greta Gerwig）執導，找來瑪格羅比（Margot Robbie）以及萊恩葛斯林（Ryan Gosling）飾演芭比和肯尼，宣布翻拍後就備受外界期待，昨（17日）晚終於曝光首支預告，超「ㄎ一ㄤ」的風格讓網友讚爆，直呼找不到不去看的理由。

預告開頭直接惡搞經典科幻片《2001太空漫遊》，從開天闢地開始講起，「從第一個小女孩存在開始，就有了…娃娃，但永遠都是娃娃，直到…」，緊接著一個巨大、身穿黑白條紋泳裝露出一雙辣腿的「芭比」瑪格羅比現身，只見她摘下太陽眼鏡、俏皮地眨眼，立刻讓小女孩們把手中的洋娃娃砸壞。而該造型也致敬了史上第一個誕生的芭比娃娃玩偶。

萊恩葛斯林（中）露出結實腹肌。（摘自YouTube）

【Barbie芭比】前導預告，2023暑假 相約大銀幕

另外，片中也驚見再漫威英雄片《尚氣與十環傳奇》中的飾演「尚氣」的劉思慕，據悉，他與萊恩葛斯林還有和《性愛自修室》舒提加特瓦（Ncuti Gatwa）將扮演3種不同版本的肯尼，而瑪格羅比也和《透明家庭》哈莉尼夫（Hari Nef）、伊薩雷（Issa Rae）飾演3種不同版本的的芭比。

瑪格羅比身穿黑白條紋泳裝露出一雙辣腿。（摘自YouTube）

《Barbie芭比》將於明年（2023）7月20日在台上映。