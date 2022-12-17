衛冕軍法國將於決賽對上阿根廷，世足開幕前法國金球獎前鋒本澤馬（Karim Benzema）、中場核心普巴（Paul Pogba）因傷缺陣，被認為嚴重折損爭冠戰力。然而踢到決賽以來，法國一路顯得游刃有餘，畢竟法國、德國、英格蘭這些歐洲球隊的優勢就在於以移民構成的精銳部隊。本屆法國先發11人之中，僅有兩人是土生土長、嚴格血統定義下的法國白人。

2018年世足法國摘冠，全隊87%球員是移民組成，不少人是皮膚黝黑的非洲移民。寶萊塢明星巴強（Amitabh Bachchan）推文嘲笑：「恭喜非洲隊贏得2018年世足冠軍！」球迷自豪的「高盧雄雞」實際上已成為「非洲雄雞」。

卡達媒體《半島電視台》指出，歐洲列強經過大航海時代，英法兩國幾乎瓜分了非洲大陸，收編許多優秀的當地住民。法國隊早在1938年世足賽就出現首位非裔球員「黑蜘蛛」狄阿尼（Raoul Diagne）。

法國作家狄阿勞（Rokhaya Diallo）對美媒NPR說，現在的法國隊在極右派人士看來根本不像法國隊，法國是一個以白人為主的國家，但是推出來的代表隊幾乎全是少數民族（類似美國籃球隊）。「對我而言，那只是反映出法國在海外的殖民歷史，法國軍隊入侵那些地方取得他們的人民。」

狄阿勞也提到，現代歐洲內部的移民矛盾不像美國那樣尖銳，他們早年的暴行大多限制在海外殖民地，不像美國那樣在本土大量壓榨黑奴的勞力。他以姆巴佩為例（Kylian Mbappe，喀麥隆移民二代），他出生於巴黎，自幼接受完整的足球訓練，和普通法國人沒有不同。年輕一輩的種族矛盾已經緩解不少，對法國的多種族聯軍逐漸習以為常。