「賽車教父」廖老大今年創立手搖飲料品牌，最初有過500多間分店加盟的盛況，無奈好景不常，如今只剩下100多間店，日前才傳出台北最後一間分店宣布結束營業，如今又爆出台中太平區太平路的店家也結束營業，讓網友直呼：「館長預言又成真」。

廖老大與網紅「館長」陳之漢因為「上健身房」話題槓上，雙方為此隔空交火數次，「館長」陳之漢直接唱衰廖老大的手搖飲事業「年底會倒」，讓廖老大直接下戰帖跟館長對賭2,000萬，看誰的店先倒掉，未料廖老大的手搖飲店，從全台擁有513間加盟店的輝煌時期，接連倒閉到只剩120間，退回1億4000多萬的加盟金，繼上週傳出台北市5間分店全倒之外，昨（16日）有網友在PTT以「台中廖老大又-1」為題，貼文寫道：「太平區太平路的廖老大掰了，剛經過已經換新招牌，開大概3.4個月就收掉了」，驚呼館長根本是神預言。

網友爆料台中太平區太平路的廖老大開3.4個月就收掉。（圖／翻攝自PTT）

對於廖老大加盟店年底接連傳出停業消息，網友紛紛留言：「評價本來就很差，除了難喝之外，Logo設計也很沒質感，店內給人不會想去消費的氛圍」、「根本沒心經營，我們家這邊根本沒有人潮」、「「這條路我幾乎每天經過，沒看過客人上門」」、「怎麼又倒了一家」、「完全不讓人意外」。