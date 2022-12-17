除了《無間道》系列，《古惑仔》系列也是劉偉強的知名導演作品。（華映提供）

《無間道》三部曲4K修復版30日在台上映。（華映提供）

香港警匪經典作品《無間道》三部曲，相隔20年將以4K修復版重返大銀幕，導演劉偉強日前跨海接受台灣媒體訪問，聊到當時香港影業青黃不接，電影開拍預算不夠，談《無間道》的預算斡旋許久，幸主演劉德華率先表示自己可先拍，暫時不拿片酬，劉偉強回憶說：「我很感謝他，大家都沒有開很高的片酬，很阿莎力。」

《無間道》集結劉德華、梁朝偉、曾志偉與黃秋生等超強卡司，當年上映票房口碑雙收，更在金馬獎、香港電影金像獎拿下多項大獎， 2006年還被名導馬丁史克西斯翻拍為美版《神鬼無間》，奪下奧斯卡最佳劇情片，問劉偉強各版本中自己最喜歡哪部？他笑說：「我覺得我的最好，但還是很開心被翻拍。」而三部曲中，他自己又最喜歡第二集。

劉偉強3年前開始著手《無間道》三部曲4K修復重映計畫，將於30日在台上映，今年是上映20周年，是否想過再把這些黃金卡司聚起來再拍？劉偉強說：「有想過，但覺得機會好小，有的人去外面拍戲了，全部在一起的可能性不大。」同時他也不打算再拍《無間道》續作或支線故事，「不能再重拍這個東西，我怕拍不好，因為時局不同了，而且很多國家也翻拍過，不要再搞了。」