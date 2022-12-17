本次參選高雄市長失利的國民黨智庫執行長柯志恩，今代替確診的國民黨台北第3選區立委補選參選人王鴻薇到長春市場掃街，被問到接下來4年會在高雄擔任什麼角色時，她表示，她個人會成立協會跟議員在很多議題上合作，明年會和黨籍立委參選人集體作戰，做些和過去不一樣的操作。

人到台北還被問跟高雄相關的問題，柯志恩聽完先笑了幾聲，並表示，角色可以有非常多種，她個人會成立協會，跟議員在很多議題上合作，然後明年就是立委選舉，她會以智庫執行長身分，在很多全國性議題上跟高雄有志競選立委的候選人集體作戰，「我想這是過去不一樣的操作」，至於其他頭銜為何，這是黨主席朱立倫的權責，所以她只能掌握自己可以做好的一個角色。

至於今天友情相挺王鴻薇，柯志恩則說，王鴻薇在選議員時，面對高雄艱困的選情，還是南下幫忙，因為國民黨採取團隊集體作戰，「朋友有難我們挺身而出，這是我們一貫的原則，希望擔任她的分身，贏得婆媽支持」。