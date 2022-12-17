現場琳瑯滿目的新鮮農特產品，吸引不少民眾一早頂著寒風到場選購。(于家麒攝)

主辦單位貼心請來擁有傳統手藝的阿姨，現場炸芋頭請民眾品嘗。(于家麒攝)

現煮免費酸菜白肉鍋擄獲民眾味蕾，寒冬裡喝上1碗真的溫暖上心窩。(于家麒攝)

縣府建設處長李有忠也親自試吃剛炸好的香腸，讚不絕口。(于家麒攝)

農民市集也有手工甜點攤販進駐，搭配小巧的聖誕節裝飾，帶來歡樂氣氛。(于家麒攝)

「地產地消」、「吃在地，享當季」、「食農教育」等農業政策，一直是近年政府努力的重點，為推廣金門安全農業執行成效，金門縣政府暨金門縣農會於今(17)日起一連2天(每日上午8時至12時)假金門縣商會前廣場辦理「金享好農‧食在安心」農民市集，現場除推廣行銷金門安全蔬果外，並有琳琅滿目的有機農產品、產銷履歷農產品及加工品，產品多元又新鮮，值得鄉親撥空到場選購。

雖然天氣冷颼颼，不時還會下起雨來，但「尚青」的在地農業市集還是吸引不少民眾聞「鮮」而來，尤其是金門水試所的攤位，自產自銷的新鮮金目鱸魚與蝦子一開市就被早早到場排隊的民眾搶購一空，手腳慢的只能「明日請早」；其他小農自產的酸白菜、黑蒜頭蒸餃、剝皮辣椒醬等特色產品也成功擄獲很多民眾的味蕾。主辦單位還貼心的請來傳統手藝的阿姨現場炸芋頭及煮起酸菜白肉鍋免費請民眾品嘗，寒冬裡喝上1碗真的溫暖上心窩。

金門縣政府表示，近年來配合農藥殘留快速檢驗機制，有效阻擋不合格農產品流入市面，今(2022)年度完成105件質譜快篩，合格率為95％。縣府強調，農業為良心事業，金門縣從2005年起推動安全農業政策，也是為了建立良好栽培管理模式，落實農產品源頭管控，除維護消費者食安以外，也能創造永續經營的農業環境。

根據縣府統計資料顯示，金門地區自推行安全農業政策迄今，有機驗證面積約為9.5公頃、產銷履歷驗證面積為1300餘公頃，且地區各國中小採用三章一Q溯源食材單月比例亦高達97％，在在顯示生產者與消費者維護食安及永續農業的目標是一致的。

一連2天在縣商會前廣場舉辦的「金享好農‧食在安心」農民市集，現場除提供金門農產品暨農產加工品試吃活動外，也有現場集點贈送消費券活動，只要於金享好農攤位購物滿100元即可贈送1點，集滿5點即可兌換50元消費券，數量有限，送完為止。

縣府建設處長李有忠表示，舉辦「金享好農‧食在安心」農民市集的目的主要是希望在年終歲末的時刻，結合在地農特產品，打造一個農、林、漁、牧、工商等多樣性的市集，期望每周六、日都有不同樣式的攤販進駐，把在地的好產品都帶來給民眾選購，讓民眾都能吃到最新鮮、最健康的安全農特產品。

天氣涼涼，金門縣政府暨金門縣農會給您一場溫暖饗宴，吃的好不如吃的巧，食安守護有你我，健康幸福難離捨，誠摯邀請所有金門鄉親一起到現場共襄盛舉。