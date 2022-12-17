「野馬富少」葉姓男子去年在苗栗以破百時速闖紅燈撞死巫姓女騎士，苗栗地院一審依過失致死等判4年8月；台中高分院二審考量，葉曾自稱台灣總司令強闖桃園機場，精神鑑定以辨識能力下降、智能不足邊緣，另已賠償家屬510萬元，減刑後撤銷改判2年6月。

據了解，22歲葉姓富少，去年在台南飆駛要價200萬元的黃色福特野馬跑車，並在社群Instagram上限時動態嗆要殺陳時中，警方偵辦時葉男稱因不滿陳時中「貪汙」才發文，同年葉男發動態，稱自己撞上女騎士，還曬出了野馬被撞爛的畫面引發網友撻伐。

一審開庭時，法院勘驗行車記錄器發現葉男在台南駕駛時速高達106公里，路口監視器也拍到他闖紅才撞上巫，另葉肇事後當場向員警表示為肇事人，法院認符合自首予以減刑。再鑑定認為葉案發時應有受精神病症影響，導致辨識行為能力下降。

苗栗院方發現，葉說「想闖紅燈就闖」、「想在路上帥一下」等語，其行為非僅以罹患精神疾病就可脫罪、減刑，依妨害公眾往來、過失致死等罪，判10月、3年10月徒刑，並令入相當處所施以監護3年，不符上訴。

台中高分院二審審酌，葉於2019年至桃園機場自稱台灣總司令，要找習近平談話欲強行通關被送院治療等，依照精神鑑定比對葉IG發文等，認為葉受精神病症影響，辨識行為能力顯著減低，二審依刑法第19條予以減刑。

二審法官考量葉男一審後已和車禍被害家屬賠償510萬元調解，即撤銷原判決，改依妨害公眾往來、過失致死罪，判7月、2年2月，應執行2年6月徒刑。