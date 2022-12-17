曾小姐以前受扶助，特地送禮物給小朋友回饋社會。（廖素慧攝）

嘉義耐斯王子大飯店「耶誕心願卡」活動募集500份禮物送孩子們。（廖素慧攝）

日本王子大飯店台北支店總經理安田夏樹帶來日本繪本送給孩子們。（廖素慧攝）

嘉義耐斯王子大飯店「耶誕心願卡」活動，今年募集500份禮物，完成500名孩子的心願，17日由副市長陳淑慧、耐斯廣場總經理鄭百三、日本王子大飯店台北支店總經理安田夏樹代表送禮物，陳淑慧表示，這項活動16年來帶給孩子們成長過程中有歡樂及希望。

鄭百三表示，感謝社會各界人士送愛心，願意當孩子們的耶誕老公公，讓500位孩童能在聖誕節前，如願收到期盼已久的聖誕禮物，還有常年默默行善的吳郭魚先生，今年再度送出39輛腳踏車給有需要的孩子。

安田夏樹今年是第7年響應耶誕心願卡活動，每年都特地從台北參與，並送來禮物。他說，這次帶來文具、日文兒童繪本以及桃園XPARK的門票，希望這本繪本可以成為大家認識日文的第1本日文書籍，XPARK是西武集團第1家海外事業，希望讓孩子體驗生命及海洋教育。

陳淑慧表示，今年嘉義市政府認領11份禮物，孩子們在心願卡寫出為家庭、爸爸媽媽需求生活物資，或是自己的學習用品，透過這項耶誕心願卡活動滿足他們的需求，這項活動為孩子們成長過程中帶來過節的歡樂及希望，很感謝社會大眾的愛心送暖。

今年有嘉義家扶中心、台灣世界展望會的500位孩子可收到禮物，有孩子想要歷史書、有孩子想要20支可樂口味棒棒糖、直排輪、腳踏車，孩子的心願都被滿足了。

有位10年前受扶助的曾小姐，去年因故未能出席這項活動，今年特別帶來心願卡的禮物送給孩子，她感恩有這個機會讓她回饋社會。