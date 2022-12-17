樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」31歲倪暄上月底被前男友M男爆料劈腿24歲樂天桃猿球員陳晨威，但雙方都發聲明否認，倪暄陷入風波後，一度傳出要被退團，但經紀人否認，她神隱19天後，稍早在IG限時動態發訊息，預告明(18日)會復工參加在小巨蛋的活動，並坦言這段時間的確陷入低潮。

倪暄先前被M男向媒體爆料兩人約從今年7月開始交往，某次倪暄稱要隊友家練習過夜，卻被發現是到前男友陳晨威家，倪暄為了自清，決定封鎖陳晨威，但因為兩人過去養的寵物過世，她便在M男許可下，重新和陳晨威聯繫，兩人再度搭上線，被M男發現私下往來密切。

倪暄久違發文。（圖／翻攝自eli_o528 IG）

對此，陳晨威透過經紀公司撇清，並指M男私下有聯繫陳晨威，並開價60萬元賠償金，否則就要公開一切，「一方面M先生的要求無理無據，另一方面晨威確實沒有介入他人感情，因此在對M先生多次表達歉意，願意就未考慮交友分寸此事道歉後，但拒絕相關的賠償要求」。而倪暄也透過經紀人回應對話訊息被移花接木，指出：「報導之內容並非事實全貌」。

倪暄與陳晨威捲入緋聞後沉寂了數日，男方日前發文，強調不會輕易倒下，倪暄稍早也曬出練習打鼓的影片，有感而發說：「這陣子雖然真的很低潮，但還是非常認真地準備表演」，她會暫時把烏雲藏起來，珍惜每次上台的機會，不會辜負支持她的人，預告明將出席小巨蛋活動，而對於她恐被退團傳聞，經紀人先前便回應，公司目前沒有討論跟所有成員續約的計畫，都是年底才會開會評估，也無意提前討論倪暄去留。