富士康出清中國大陸紫光集團所有持股，引發各界關注。公司今天進一步說明指出，是因為投資紫光案程序上尚無法定案，為避免可能產生的不確定性，或影響後續投資布局與資金運用彈性。

公司指出，先前工業富聯基於財務投資考量，透過興微基金轉投資晟粵（廣州）、再轉投北京智廣芯。最終投資紫光案，因時序已屆年底且程序上尚無法定案，為了避免此案延宕而可能產生諸多不確定性，或影響後續投資布局與資金運用彈性，決定處分紫光集團持股。

公司表示，興微基金將轉投資晟粵（廣州）的全數合夥股份，轉讓給予煙臺海秀積體電路產業投資中心。待轉讓完成後，工業富聯將不再間接持有紫光集團股權。

官方公告，以不低於人民幣53.8億元（約新台幣237億元）或支付時晟粵廣州淨值對應興微基金所持股份價格，或各方另行一致同意的其他價格最高者，交易金額支付時間在紫光集團2022年度估值報告出具後、但不晚於明年3月15日前。

工業富聯今年7月宣布轉投資紫光案，當時引起爭議，政府相關單位曾以有「投資事實在前、送審行為在後」狀況，示警開罰。立委也呼籲經濟部投資審議委員會應該嚴審，以免嚴重威脅台灣的半導體產業。