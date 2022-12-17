中選會昨公布台北市第3選區立委補選參選人財產申報，其中國民黨參選人王鴻薇與丈夫陶允正名下在松山、林口共有5筆房產，她今日証實，她和先生名下共有3棟房子，分別在台北、林口，並表示「身家財產全部都在台灣」，似在暗酸存款遍布香港、美國的對手吳怡農。

王鴻薇今天透過影片表示，她和老公名下共有3棟房子，其中2棟在台北，一棟是在當記者時購入，另外1棟則是父母過世後所遺留下來的房產，2棟屋齡都3、40年以上，還有1間則位在新北市林口區，是她從政大概9年後，於2015年擔任議員時自力購入，因為當時林口房價比較便宜。

王鴻薇也說，另外大家也好奇她丈夫陶允正好像喜歡投資股票，其實她丈夫一直都是透過存股本的長期投資方法來賺股利，她覺得滿好的，而大家也可以看到她的財產，基本上「王鴻薇是投資台灣」，且身家財產都在台灣。

另外針對囤房稅議題，王鴻薇則說，她從郝龍斌到柯文哲時代，一直以來都支持實施囤房稅，大家可以去搜尋一下，早在郝龍斌當市長時，她就質詢要求課囤房稅，後來柯市府時代，也在法規會上支持實行囤房稅繼續實施。