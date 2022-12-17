國民黨台北市立委第三選區補選候選人王鴻薇日前確診，國民黨前立委柯志恩今(17)日到中山長春市場，向台北鄉親掃街拜票，懇請大家支持王鴻薇。柯志恩提及一個多月前，王鴻薇到小港鳳儀宮助陣她的廟口開講，「今天，換我回報鴻薇當時的情義相挺」。

柯志恩今日在臉書指出，一個多月前，王鴻薇到小港鳳儀宮，助陣她的廟口開講，「她的戰力，連高雄鄉親都知道，許多人慕名而來，就是要一睹女戰神風采」。柯志恩表示，今天換她回報王鴻薇當時的情義相挺，並到中山長春市場，向台北鄉親掃街拜票，懇請大家務必支持敢於抗衡執政黨的不公不義，為人民發聲的人。

柯志恩表示，雖然冒著細雨低溫，但鄉親熱情仍然不減，都紛紛跟她說，一定會支持王鴻薇，因為曾經在電視上看到她揭露一系列的弊案，敢於為公理正義、誠信價值，對抗傲慢的民進黨。

柯志恩也透露，她6月底剛被徵召參選高雄市長後不久確診，直到快7月底才出關，因此她非常明白此時此刻王鴻薇內心的焦慮與不安，急著親自向鄉親懇託，說明自身的理念與願景，「但正因為是過來人，我也請鴻薇不要擔心」。

「正道不孤」！柯志恩表示，包括昨天的國民黨前台北市議員羅智強以及明天的立法委員林奕華，還會有更多人一路相挺王鴻薇。柯志恩也向王鴻薇喊話表示，「妳的身後，有柯志恩、有許許多多台北鄉親，有黨內夥伴，我們是一個團隊、是一家人。團結，就能贏」。