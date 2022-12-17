台中市環保局推動的空品感測器結合物聯網科技執法，獲頒「2022雲端物聯網創新獎」。(環保局提供)

台中市政府環保局攜手行政院環境保護署、思維環境科技公司，透過在全市各區設置「空品感測器結合物聯網」的科技執法方式，達到環境治理、改善空汙目的，展現成效，不但接連奪下多項大獎，昨更獲頒「2022雲端物聯網創新獎」優良應用獎項。

「2022雲端物聯網創新獎」16日由數位發展部數位產業署長呂正華頒獎，台中市環保局科長吳婉玲、思維環境科技公司總經理江嘉凌代表受獎。

台中市環保局長陳宏益表示，台中空品感測器物聯網的應用績效亮眼，繼日前獲國際賽事「智慧50大獎（Smart 50 Awards）」、「亞太暨台灣永續行動獎」雙料金級肯定，是東亞地區唯一獲獎的城市，現在又奪下「2022雲端物聯網創新獎」，對台中市推動智慧科技創新是很大鼓勵，未來將持續精進空品感測物聯網的相關功能。

環保局指出，台中市空品感測器目前共布建有1411台，數量、涵蓋率高居全國之冠，市府透過整合測站氣象資料、空品感測器等數據，運用視覺化呈現感測器數據趨勢及分析統計，使稽查單位可掌握最即時的空品資訊、強化智慧執法，今年度共提供重大空汙事件即時分析圖卡55件、查獲裁處案件超過30件，裁罰金額超過800萬元。

「2022雲端物聯網創新獎」競賽主辦單位為台灣雲端物聯網產業協會，其為加速國內雲端物聯網產業發展，彰顯政府部門及民間企業在相關領域成果，特別舉辦競賽，主題包含雲端運算、人工智慧物聯網（AIoT）、大數據、資訊安全、區塊鏈、智慧城市、防疫科技、ESG等領域。