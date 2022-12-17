走路、跑步，或從事其他運動，只要持之以恆，時間久了絕對能看出成效，甚至可以「助性」。研究指出，跑步有助提高睪固酮水平，「每多堅持1分鐘，性活動可增加2至3分鐘」。

泌尿科醫師陳偉傑、羅詩修在《泌密會客室》分享「跑步助性」，醫師表示，跑步對提高睪固酮有幫助，睪固酮本身由睪丸、卵巢或腎上腺分泌，所以無論男、女，都可增強肌肉強度、體力，同時提升性能力。有氧運動甚至能緩解生活壓力，改善因焦慮、抑鬱等心理因素導致的性慾降低。

美國加利福尼亞大學研究發現，若每周進行4次有氧運動，連續9周後，男性受試者的性生活頻率增加30%、性高潮增加26%；其他研究分析，睪固酮會在運動後20分鐘上升，在跑步機「每多堅持1分鐘，性活動持續時間可增加2至3分鐘」。

至於經常「久坐不動」的男性，患勃起功能障礙者是固定運動者的3倍，只要能適度運動，就可有效降低勃起功能障礙。