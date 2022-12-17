今天（12月17日）上午，在以「二十大之後的中國與世界」為主題的環球時報2023年會中，專家就「中美共處：新模式要磨合多久？」的議題展開討論。針對俄烏戰爭作為一隻「黑天鵝」，對中美關係的影響到底大不大？復旦大學一帶一路全球治理研究院常務副院長黃仁偉在發言中表示，俄烏戰爭對中美關係是有重大影響的，主要表現在中美關係中的地緣政治因素顯著上升，尤其台灣問題存在著「烏克蘭陷阱」。

黃仁偉表示，美國在今年7月發表的《國家安全戰略報告》中，把大陸進一步定位為「地緣政治的最大挑戰者」，上一份報告還稱呼大陸是「最大的戰略競爭對手」，5月份美國國務卿布林肯稱中國是「國際秩序的最大挑戰者」，而到了7月份就把中國定位為「地緣政治的最大挑戰者」。

黃仁偉說，地緣政治這個因素，第一次在中美關係中提到這麼重要的位置，值得重視。俄羅斯和烏克蘭的衝突，對於中美雙方都有預警作用，大陸會擔心俄烏陷阱在台灣問題上重演。美國聲稱中國會做第二個俄羅斯，要把台灣變成烏克蘭，所以雙方在台灣問題上都存在一個「烏克蘭陷阱」的問題。

黃仁偉說，美國現在抓緊給台灣輸送武器，甚至主要在台灣搞武器的儲備和武器使用的訓練，似乎是為了吸取烏克蘭的教訓，認為「準備越早越好」，這就加大了中美地緣政治的風險。

除了俄烏戰爭，黃仁偉表示，現在還需要特別重視美國的印太戰略在進一步具體化，包括把整個印太戰略中的經濟框架提出來，作為一項重大部署在東南亞進行展開。當然，中國也有自己的新動作，比如在中東跨出去一大步，讓美國非常緊張。

黃仁偉表示，在某種程度上，中美雙方的地緣政治因素都在強化。這種強化給中美關係的不確定性又增加了很多負擔，雙方也都會擔心這種強化將導致更大的對抗。現在中美都有意識地或者說中美的底線就是不往大的對抗方向走，「但是我很懷疑這個危險的程度不會減輕」。