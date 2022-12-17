每個人對感情的態度都不同，有些人談戀愛很專一，但有的人卻喜歡速食愛情。國外網站《Best Life》近日分享6個最有可能發生一夜情的星座，感情來得快去得也快，甚至還喜歡獵豔，享受與多人曖昧的感覺。

6、牡羊座

牡羊座個性急躁但又很熱情，例如在工作中，他們會全力以赴完成任務，事成後再接著做另一件事，期間幾乎不太會給自己喘息空間，效率可說是非常好，不過他們對於感情也是如此，因此容易與人發生一夜情，對於他們而言，談速食戀愛比較開心，完事後又像什麼事都沒發生，繼續執行應完成的事情。

5、獅子座

獅子座容易被新鮮事物吸引，感情中通常不會輕易許下承諾，也不願太早安定，若遇到一個吸引他們的人，獅子座就有可能與對方回家，不過獅子座隨著時間也會改變，獅子男曾被傷過，只要撫平心裡的傷口，他們就願意認真談戀愛，而獅子女則是想在感情中尋樂，只要她們準備安定，就會好好對待感情了。

4、雙魚座

雙魚座不太喜歡一夫一妻制，反而比較享受一夜情的生活，雙魚男通常不會定下心，喜歡同時與多名女性保持曖昧關係，而雙魚女並非花心，她們只是害怕遇到錯的人，擔心自己被欺騙，人財兩失，為了防止自己受傷，不願在感情中付出真心，寧願自己辜負別人，所以多以一夜情為主。

3、水瓶座

水瓶座個性叛逆又獨立，他們享受自由奔放的生活，甚至變得有些縱慾，在感情中認為，擁有多個曖昧對象的戀愛方式，比只和一人交往許下承諾還容易，因此他們比較願意談一夜情，更重要的是，他們可能經常閱讀有關性自由觀念的文章，使他們對感情比較豪放。

2、雙子座

雙子座個性活潑，喜歡參與社交活動，樂於接受新事物，不僅如此，他們能言善道，若遇到喜歡的對象，也不排斥一夜情，為了滿足自己的慾望，還會主動尋找對象，無論身在何處，他們都會利用溝通和心理技巧，釣到適合自己的伴侶，他們甚至會在雜貨店、加油站和酒吧等地方獵豔。

1、天蠍座

天蠍座是性慾最強的星座，很喜歡一夜情的戀愛關係，就算有伴侶也是一樣，所以出軌的機會很高，天蠍男通常是為了好玩，而與別人調情，對方的類型很多元，不過天蠍女會慎選對象，選擇條件完美又適合自己的一夜情伴侶，而且目標對象很廣泛，可能是朋友的前任，或是派對上最性感的人。