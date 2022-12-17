美國國會通過2023國防授權法案（NDAA），授權美國政府未來5年提供台灣100億美元無償軍援。國民黨立委江啟臣分析，這代表美國對台灣的支持，但也代表美國看見台灣在民進黨政府主政下台海的緊張與相關國防戰力準備不足。

江啟臣表示，美國這樣的軍援，也更加凸顯美國對於民進黨的抗中保台失去信心，對於台海穩定與區域安全更加憂心；面對這樣的對台軍援，台灣沒有高興的理由，反應更加謹慎。

江啟臣說，美中台三邊關係複雜，以大國關係來看，美國對外政策當然有他的國家利益、大國利益考量，從台灣與中華民國角度，應主張美中台三邊應極力避戰，而非極力迎戰。

江啟臣表示，樂見美方對台灣不管是在國防或國際上的支持，但更期待美中台是一個和平、穩定關係。

江啟臣也批評，民進黨最大的問題就是，舊式往往把美國對台灣的支持當成是對民進黨的支持，甚至拿來當成政治籌碼做大內宣或政治操作。