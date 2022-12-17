「2022年出版品成果分享會」，共計發表22本著作，成果豐碩。(圖／金門縣文化局提供)

金門縣文化局今(17)日上午於演藝廳大廳辦理「2022年出版品成果分享會」，現場邀請22位作者和鄉親一起見證人文薈萃的島鄉，書香之美、人文之美，場面溫馨隆重，文化局長許績鑫特別感謝作者們的努力，讓鄉親可以一起分享出版的成果。

「2022年出版品成果分享會」開幕式特別邀請述美國小凡爾賽大提琴重奏團進行開場演出，兩位留法大提琴師，返鄉將畢生所學貢獻及教育學子，傳承與創新，尤其演奏「蕃薯情」時，更引起了在場眾人的共鳴和熱烈掌聲。

縣府文化局長許績鑫表示，金門縣文化局歷年來積極鼓勵在地研究出版文化叢書，為推廣在地文化研究，鼓勵民眾採擷先賢史蹟，累積金門豐厚的文獻史料及文字著作和創作，這次舉辦「2022年出版品成果分享會」，共計發表22本著作，計有6本金門村史、15本獎助個人出版及1本口述歷史，成果豐碩，非常感謝多位作者親臨現場分享作品，和抒發感想，讓大家暸解作者創造的辛勞。

2022年度文化局出版著作之相關出版品，計有：金門村史-楊秉訓「湖下村志-湖清峰翠慶雲出」、陳永富「錦浦榮光．西浦頭村史」、林怡種「宰相的故鄉-后壟」、王振漢／歐陽文章／歐陽金垵「首閩開科．忠孝傳家《歐厝》村史」、呂允在／孫國欽「烈嶼東坑古今敘事」、陳自強／陳金魁／陳忠俊「山外村史-山外的黃金歲月」，六位村史作者今天也都親自到場分享寫作過程。

叧外，獎助個人出版品包括：陳長慶「浯鄉縮影-陳長慶散文集(2014～2021)」、顏湘芬「寫給古厝的情書」、黃主真／孫佩筠「牛角姐姐的公車週記：3號」、楊玉蘭／陳蘋妤「魚鷹幫我一個忙」、林馬騰「老兵故事：悲壯的歲月」、吳鼎仁「浯鼎詩影」、林金榮「浯島吾民」、洪明標「島鄉畫影-洪明標金門鄉野畫輯」、洪明傑「王爺廟旁糊紙店」、倪振金「古風草堂」、林益彰「金門囡仔•神-浯島行旅新詩集」、王宏男「島嶼上的集體記憶」、林玉寶(寒玉)「那段難忘的歲月–浯鄉人物專訪」、王建裕「失落的歲月」、楊忠海「榕樹下」及林本源「金門烈嶼宋江陣」等十六位作家作品，雖然有部分作者因故未能出席，但出席者的共同心聲就是感謝文化局給他們機會，讓他們的心血有管道出版。

文化局表示，此次成果分享會的構想，來自每年皆有眾多作家參與寫作出版，對於作者而言，是個人興趣的落實，心血的結晶，以及成果的分享；對於地方而言，是文化的匯聚，文獻的採擷，以及人文的呈現，對於民眾而言，有利其認識金門，探討島鄉，進行相關研究的重要參考資料。因此辦理「2022年出版品成果分享會」以廣為宣傳，讓大家一起來認識金門新出爐的書籍與作者。